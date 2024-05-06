В Казахстане доля вкладов в иностранной валюте уменьшилась до 26%

Иностранная валюта традиционно является одним из популярных способов хранения сбережений в Казахстане, передаёт BaigeNews. Однако держать доллары "под подушкой" в период низкой волатильности национальной валюты не очень выгодно, ranking.kz.

Банковский депозит - самый популярный способ. По состоянию на 1 марта текущего года вклады населения Казахстана в банках страны перевалили за 20 трлн тг, увеличившись за год на 20,7%. Динамичный рост вкладов населения наблюдается из года в год, что говорит о сберегательном настроении казахстанцев и росте финансовой дисциплины. За пять лет вклады населения в БВУ РК увеличились в 2,4 раза, а за десятилетие — почти в 5 раз.

При этом доля вкладов в иностранной валюте из года в год сокращается — идёт активная стадия дедолларизация вложений. Так, на конец февраля 2024 года доля вкладов населения в иностранной валюте составила 26,1%, при этом годом ранее доля составляла 32,7%, в аналогичном периоде 2022-го — 38,7%, 2020-го — 42,4%, 2018-го — 50,3%, а в том же периоде 2016 года — и вовсе 78,2%.

Сокращение доли вкладов в иностранной валюте не говорит о снижении популярности доллара или евро у населения — это скорее результаты проводимой на финансовом рынке политики дедолларизации вкладов. Именно с 2016 года, когда началось уменьшение доли вкладов в иностранной валюте, на законодательном уровне начали снижать ставки вознаграждения по таким депозитам. Уже много лет ставка не превышает 1%.

Таким образом, сокращение доли вкладов в иностранной валюте в БВУ РК связано в основном с вынужденно невыгодными банковскими условиями. В связи с этим долларовые вкладчики ищут другие способы вложения средств, так как хранить накопления, даже иностранную валюту, "под подушкой" не выгодно.