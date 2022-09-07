В Казахстане 25 октября станет национальным праздником

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День Республики в Казахстане станет национальным праздником, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Джамиля Нурманбетова.

По ее словам, в Закон "О праздниках в Республике Казахстан" внесены следующие поправки:

- определить 25 октября национальным праздником - День Республики;

- установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник.