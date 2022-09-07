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depositphotos.com Сегодня, 11:25
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Фото: depositphotos.com

В Казахстане 25 октября станет национальным праздником

День Республики в Казахстане станет национальным праздником, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Джамиля Нурманбетова. 

По ее словам, в Закон "О праздниках в Республике Казахстан" внесены следующие поправки: 
- определить 25 октября национальным праздником - День Республики;
- установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник.

"Кроме того, предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - отметила Нурманбетова.

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#праздники #День первого президента #День Республики
Сегодня, 11:25
926
Артём Волков Журналист

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