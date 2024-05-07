В Караганде десятки коммунальщиков требуют поднять им зарплату

В Караганде работники коммунальных служб требуют поднять им зарплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.

Официально оклад работников сферы благоустройства составляет 85 тысяч тенге. Плюс к этому рабочим ежемесячно начисляют премию, сумма которой меняется в зависимости от госзаказа.

"В апреле получили по 200 тысяч, а в марте – по 250. У всех есть кредиты, ипотеки, семьи. Есть те, у кого 5-6 детей. Людям не хватает, да, это факт", – говорит рабочий Айдос Искаков.

Инженер Ермек Маусымбаев при управлении парками работает последние 12 лет. Через семь месяцев мужчина уходит на заслуженный отдых, по его словам, с минимальным размером пенсии.

"Врачи, преподаватели, кому подняли, они в кабинете сидят. А у нас нет такого. Мы с утра пришли в 8 часов – лопата, веник и вперёд. Жара хоть 40, хоть 15, мороз хоть 40, хоть 20. Снег идёт, мы без остановки работаем. Сейчас даже в любой частной организации уборщицы 85 не получают, которые в тёплом кабинете ходят", – сказал инженер Ермек Маусымбаев.

В управлении парками с недовольством рабочих согласны, но сделать ничего не могут. Вопрос должен быть решён на уровне правительства.

"Мы на своем уровне будем направлять письма депутатские в мажилис. Также в мажилисе есть наши депутаты, которые баллотировались от Караганды, с ними вместе будем отстаивать, чтобы постановлением правительства поменялся оклад", - сказал депутат городского маслихата Равиль Садыков.