В каких ЖК Алматы не рекомендуется покупать квартиры

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Управление градостроительного контроля Алматы в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявило объявления о продаже недвижимости в нескольких многоквартирных жилых домах, на строительство которых отсутствует полный пакет документов, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из таких жилых комплексов является Auezov Apartaments, расположенный в Алмалинском районе, на улице Карасай батыра, 183/19. Заказчиком является ТОО Garant LTD Service.

Как рассказали в акимате, 30 апреля 2021 года со стороны заказчика ТОО Garant LTD Service по вышеуказанному адресу было подано уведомление на реконструкцию существующих зданий и строительство пристройки административного здания с объектами обслуживания со сносом существующих строений. Однако на сайтах продажи недвижимости размещена реклама квартир по указанному адресу, что не соответствует имеющимся документам.

Еще одним неблагополучным жилым комплексом является ЖК Tole BI Residence, находящийся так же в Алмалинском районе, на улице Аносова, 103 "Б". Заказчик - ТОО Adal Сity Stroy.

"Согласно представленной на сайтах информации, первая очередь строительства Блок 1 будет сдан в эксплуатацию в четвёртом квартале 2023 года. Однако на сегодняшний день уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало и строительно-монтажные работы не ведутся", - прокомментировали в ведомстве.

Власти Алматы предупреждают алматинцев перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.