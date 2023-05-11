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В июне казахстанцы отдохнут на один день больше
В июне казахстанцев ждёт дополнительный выходной, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно постановлению правительства, жители страны будут отдыхать в первый день Курбан айта - 28 июня. В 2023 году праздник выпадает на среду. Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе будут работать в понедельник, вторник, четверг и пятницу, а при шестидневной - и в субботу.
Напомним, что первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и 7 января - православное Рождество в Казахстане являются выходными днями и не переносятся.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.
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