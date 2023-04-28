На День столицы казахстанцы будут отдыхать 4 дня

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Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло правительство РК", — говорится в сообщении.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

При этом, суббота, 1 июля будет рабочим днём. Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.