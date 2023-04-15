В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Фото: РИА Новости

Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Тысячи православных прибыли в Старый город, чтобы поприсутствовать на мероприятии. В этом году в целях безопасности было принято решение ограничить количество людей, которые могут находиться в храме в момент схождения Благодатного огня, до 1800 человек. Но возле храма и в других местах города были установлены экраны, на которых также будет транслировали действие.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Церемония состоит из нескольких ритуалов: сначала кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию.

В пещеру вносят лампаду, в которой должен появиться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике, чтобы было видно, что он не приносит с собой спички или другие средства, при помощи которых можно разжечь огонь. После этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

Напомним, накануне Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.