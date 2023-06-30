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BaigeNews.kz Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26
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Фото: BaigeNews.kz

В городах и сёлах не должно быть рекламы букмекерских контор — депутат

В Казахстане планируют разработать отдельный законопроект по борьбе с лудоманией. В нём предусмотрят ограничения по рекламе азартных игр, сообщил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Одна из поправок — ограничить рекламу всеобщую. Ограничить рекламу полностью. Чтобы они не висели везде. Сами букмекерские конторы вывезти в резервации как казино — Кокшетау, Боровое, Капчагай. Если человек хочет участвовать и играть, он должен ехать в Боровое. Там он может сделать ставку, также как и делает ставку в любом казино. В городах и сельской местности нигде не должно быть ни рекламы, ни букмекерских контор. 

Наша инициатива ограничить онлайн-платежи и привязку карт совместно с банками второго уровня, чтобы был запрет на привязку карт банков второго уровня к букмекерским приложениям", — сказал Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах парламента.

Он также сообщил, что при разработке законопроекта депутатам предлагают пойти на уступки. Журналисты поинтересовались, что предлагают им лоббисты.

"Я суммы не могу сказать. Там предложения другого характера. "Мы знаем, что предлагать деньги вам смысла нет, давайте мы построим две школы, сделаем такое благо для народа и, может, тем самым, вы успокоитесь". Мы сказали: две школы сколько спасут людей? Дадут образование 1000 детей, а сколько тысяч сограждан страдает от букмекеров", — сказал депутат.

Ранее завершилась первая сессия парламента Республики Казахстана VIII созыва. Депутаты мажилиса и сената вышли на каникулы.

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Журналист
Сегодня, 13:26
253
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