В городах и сёлах не должно быть рекламы букмекерских контор — депутат

В Казахстане планируют разработать отдельный законопроект по борьбе с лудоманией. В нём предусмотрят ограничения по рекламе азартных игр, сообщил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Одна из поправок — ограничить рекламу всеобщую. Ограничить рекламу полностью. Чтобы они не висели везде. Сами букмекерские конторы вывезти в резервации как казино — Кокшетау, Боровое, Капчагай. Если человек хочет участвовать и играть, он должен ехать в Боровое. Там он может сделать ставку, также как и делает ставку в любом казино. В городах и сельской местности нигде не должно быть ни рекламы, ни букмекерских контор.

Наша инициатива ограничить онлайн-платежи и привязку карт совместно с банками второго уровня, чтобы был запрет на привязку карт банков второго уровня к букмекерским приложениям", — сказал Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах парламента.