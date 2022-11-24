В двух городах ВКО из-за морозов детей перевели на дистанционку

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В Департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области сообщили, что из-за морозов в двух городах региона школьников перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.

В Алтае столбики термометров опустились до отметки в минус 29 градусов. На дистанционное обучение в городе перевели школьников 1-4 классов первой смены.

В Риддере, где по данным метеорологов, температура воздуха составила минус 26 градусов, отменили занятия учащихся с 1-9 классы первой смены.