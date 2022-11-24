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  • В двух городах ВКО из-за морозов детей перевели на дистанционку
pixabay.com Сегодня, 08:50
208
Сегодня, 08:50
208
Фото: pixabay.com

В двух городах ВКО из-за морозов детей перевели на дистанционку

В Департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области сообщили, что из-за морозов в двух городах региона школьников перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.

В Алтае столбики термометров опустились до отметки в минус 29 градусов. На дистанционное обучение в городе перевели школьников 1-4 классов первой смены.

В Риддере, где по данным метеорологов, температура воздуха составила минус 26 градусов, отменили занятия учащихся с 1-9 классы первой смены.

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#мороз #школьники #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
208
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