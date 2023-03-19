В день выборов в Казахстане родились 609 малышей

Фото: vestirama.ru

19 марта в день выборов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов в стране родилось 609 маленьких казахстанцев, из которых 312 мальчиков, 297 девочек, одна двойня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.