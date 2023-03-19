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vestirama.ru Сегодня, 22:17
113
Сегодня, 22:17
113
Фото: vestirama.ru

В день выборов в Казахстане родились 609 малышей

19 марта в день выборов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов в стране родилось 609 маленьких казахстанцев, из которых 312 мальчиков, 297 девочек, одна двойня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Для пациентов, находившихся сегодня на лечении в стационарах республики, были организованы условия для голосования по месту госпитализации", - отметили в ведомстве.

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#выборы #рождение детей
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:17
113
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