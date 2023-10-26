В Бурабае выявили казино, где работали 15 подростков

15 подростков работали в казино Бурабае. Заведению приостановили лицензию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.



Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, в казино не соблюдались требования по проценту выигрыша и незаконно использовались игровые автоматы.

"Доход от такой деятельности за последние два года составил свыше 4,6 миллиарда тенге. Постановлением суда администрация казино привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 445 КоАП - к штрафу в размере 3 450 000 тенге с конфискацией незаконно полученного дохода в сумме 4,1 миллиарда тенге и приостановлением лицензии сроком на шесть месяцев. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в ведомстве.

Но это было не единственное нарушение. Так, в заведении работали 15 несовершеннолетних. Законодательство запрещает использование их труда в сфере игорного бизнеса.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса (нарушение трудового законодательства РК в отношении несовершеннолетних), расследование которого поручено департаменту полиции Акмолинской области", - отметили в ведомстве.

Санкция части 2 статьи 153 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.