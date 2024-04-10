В Британии впервые поменяли изображение монарха на банкнотах

Британский король Карл III впервые получил возможность увидеть свой портрет на новых фунтовых банкнотах, которые поступят в обращение в июне, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце.

Отныне новый монарх будет присутствовать на всем имеющемся в обращении номинале: банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов. Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Это означает, что монарху передали купюры с номерами 00001. Банкноты с изображением Карла будут использоваться наряду с прежними, где была изображена королева Елизавета II.

Покойная королева была первым монархом, чей портрет напечатали на всех банкнотах, выпускаемых Банком Англии. Поэтому нынешнюю процедуру по смене монарха на денежных знаках пришлось проводить впервые в истории Великобритании.

Это — совсем недавняя традиция, начавшаяся в 1960 году.

После того, как у короля был диагностирован рак, он уже несколько месяцев практически не принимает участия в многолюдных публичных мероприятиях. Однако Карл по-прежнему продолжает заниматься текущими государственными делами и проводить частные встречи.

Напомним, Карл III открыл платный вход в замок Балморал — резиденцию британских монархов в Шотландии. Посетителям покажут семейные столовые, гостиные и лобби пажей.