В больницах Орска прекратили оказывать плановую медпомощь

Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах российского Орска, где произошел прорыв дамбы, временно прекращена, передает BaigeNews.kz.

Медицинская служба Орска работает в экстремальных условиях, сообщает Telegram-канал Минздрава Оренбургской области.

Объекты медицинских организаций государственной системы в Орске находятся в зоне подтопления "Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга.

"В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам — ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50. Коечный фонд в этих двух стационарах, расположенных вне опасности затопления, достаточен для оказания неотложной помощи, также штатно работают педиатрические и инфекционные койки в городе. В случае необходимости будет развернуто свыше 300 коек в Онкодиспансере, Детской больнице, Инфекционной больнице, в Новотроицке, необходимые поручения по возможности развертывания коек в течение двух часов руководители получили", — цитирует Telegram-канал министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову.

По ее словам, имеется весь необходимый запас медикаментов. Проблем с обеспечением больниц Орска кадрами и материальными ресурсами в настоящее время нет.

Часть поликлиник орских больниц также оказались в зоне подтопления, поэтому в этих организациях помощь прекращена и будет обеспечиваться максимально на дому. С этой целью значительно усилены неотложные бригады для обслуживания больных на дому. Вся необходимая информация есть на сайтах городских больниц.

Для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, и со вторника начнется массовая вакцинация населения против гепатита А.

"Прошу население пострадавших районов Орска максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается", — отметила Татьяна Савинова.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления.

Как сообщает ТАСС, старый город в Орске полностью затоплен. В Оренбургской области подтоплены почти 6,3 тыс. домов, эвакуированы более 4,4 тыс. человек.