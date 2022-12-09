В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

Фото: akorda.kz

В резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев принимает в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах в Бишкеке, куда он прибыл сегодня утром.

По данным пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР, участникам встречи представят на рассмотрение вопросы: