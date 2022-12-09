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Сегодня, 13:36
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200Фото: akorda.kz
В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
В резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.
Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев принимает в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах в Бишкеке, куда он прибыл сегодня утром.
По данным пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР, участникам встречи представят на рассмотрение вопросы:
- об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС,
- о ходе подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС,
- о ситуации по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС,
- о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле,
- об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2023 год,
- о подписании проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме,
- о председательстве в органах ЕАЭС и другие.
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