open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
akorda.kz Сегодня, 13:36
200
Сегодня, 13:36
200
Фото: akorda.kz

В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

В резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Как сообщалось, Касым-Жомарт Токаев принимает в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах в Бишкеке, куда он прибыл сегодня утром.

По данным пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР, участникам встречи представят на рассмотрение вопросы:

  • об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС,
  • о ходе подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС,
  • о ситуации по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС,
  • о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле,
  • об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2023 год,
  • о подписании проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме,
  • о председательстве в органах ЕАЭС и другие.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Президент Казахстана #официальный визит #Бишкек #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:36
200
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх