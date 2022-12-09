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Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Бишкек Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30
361

Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Бишкек

Президент прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Казахстана в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча", где будет проходить заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах

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#Президент Казахстана #Кыргызстан #Бишкек
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:30
361
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