Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Бишкек

Президент прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В аэропорту Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Казахстана в Конгресс-холле резиденции "Ала-Арча", где будет проходить заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах