В Атырау пенсионеров бесплатно учат английскому языку

Фото: скриншот с видео Хабар-24

В специальном учебном центре в Атырау более 30 пожилых людей бесплатно изучают английский язык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

69-летняя Нурсулу Конакбаева изучает английский вот уже четыре месяца. Она захотела освоить иностранный язык после выезда за границу. На языке Шекспира пенсионерка хорошо понимает и читает без ошибок. Скоро она завершит второй уровень курса и перейдёт на третий.

"Четыре года назад я посетила Дубай вместе с детьми. Когда я там захотела сделать покупку, то осознала, что мне хватает знания иностранного языка. После этого я твёрдо решила выучить английский. Это полезно не только за границей. Порой я помогаю внукам с домашним заданием. К сожалению, в наше время не было в школьной программе иностранных языков", — говорит Нурсулу Конакбаева.

Возраст учащихся варьируется от 60 до 75 лет. Помимо английского в учебно-методическом центре есть курсы казахского и русского языков.

"Программу обучения языку мы разработали в соответствии со стандартами Республики Казахстан. Наши преподаватели – квалифицированные специалисты с большим опытом. Они тщательно готовят каждый урок, подбирают методы обучения и стараются проводить занятия интересно и познавательно", — делится руководитель учебно-методического центра Сауле Кубашева.

Инициатива обучать людей "серебряного возраста" началась ещё в прошлом году. Тогда курсы прошли 17 пенсионеров и получили специальные сертификаты. В этом году количество заинтересованных выросло почти в два раза.