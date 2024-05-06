  • 7 Мая, 11:23
  • BAIGENEWS

В Астане сообщили о работе общественного транспорта в праздничные дни

Вчера, 11:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Вчера, 11:12
Вчера, 11:12
477
Фото: baigenews.kz

О работе общественного транспорта в праздничные дни 7, 8, 9, рассказали в акимате Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"В предстоящие праздничные дни 7, 8, 9 общественный транспорт столицы будет курсировать по расписанию выходного дня", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Время работы с 06:00 до 23:00 часов.

Самое читаемое

Наверх