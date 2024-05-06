В Астане сообщили о работе общественного транспорта в праздничные дни
Вчера, 11:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 11:12Вчера, 11:12
477Фото: baigenews.kz
О работе общественного транспорта в праздничные дни 7, 8, 9, рассказали в акимате Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
"В предстоящие праздничные дни 7, 8, 9 общественный транспорт столицы будет курсировать по расписанию выходного дня", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
Время работы с 06:00 до 23:00 часов.
Самое читаемое
- Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане
- Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт
- НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева
- Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным
- Туристический поезд запустят из Сианя в Алматы