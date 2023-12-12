В Астане школьников и студентов перевели на дистанционный формат обучения
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
90Фото: Baigenews.kz
Из-за морозов школьников и студентов колледжей второй смены в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 классов) второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, из-за ухудшения погоды 12 декабря в Астане на занятия в первую смену не придётся идти учащимся 0-11 (12) классов и студентам 1-2 курсов колледжей.