В Астане школьников и студентов перевели на дистанционный формат обучения

Из-за морозов школьников и студентов колледжей второй смены в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 классов) второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, из-за ухудшения погоды 12 декабря в Астане на занятия в первую смену не придётся идти учащимся 0-11 (12) классов и студентам 1-2 курсов колледжей.