В Астане продолжают бороться с последствиями аномального снегопада

Фото: Акимат г. Астаны

Ежедневно в снегоуборке задействованы более 2,3 тысяч дорожных рабочих, более тысячи единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

В минувшую ночь в городе снова выпал снег. Движение в городе восстановлено, но наблюдаются пробки.

Как отметили в акимате, сначала от снега чистят те участки, где есть интенсивное движение, чтобы не допустить заторов на дорогах. От снега расчищают также площади, тротуары и пути, которые ведут к школам, детсадам и больницам.

"Сначала мехуборка, дорожное полотно полностью защищает, чтобы был проезд дорожно-транспортных средств, также автобусов, автобусные линии. И ручной уборкой сразу же отрабатываются пешеходные переходы, чтобы у жителей был подход к автобусам", - говорит главный специалист отдела аппарата акима района Сарыарка Жансеит Тынбаев.

В ночь с 18 на 19 апреля из города вывезли более 36 тысяч кубометров снега или 2 567 рейсов. Всего за весь зимний период из города вывезено более четырех миллионов кубометров снега, что равно объему более 328 тысяч большегрузов.

Отмечается, что коммунальные службы в усиленном режиме работают уже почти неделю.