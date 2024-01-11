В Астане на линию не вышли несколько пригородных автобусов
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
74Фото: Baigenews.kz
В Астане из-за ухудшений погодных условий, временно приостановлено движение нескольких пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".
"Актуальная информация на 09:30 ч. 11.01.2024 г. В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 307, 315, 316, 317, 327", - говорится в сообщении.
Остальные пригородные маршруты на линии.
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