В Астане на линию не вышли несколько пригородных автобусов

В Астане из-за ухудшений погодных условий, временно приостановлено движение нескольких пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"Актуальная информация на 09:30 ч. 11.01.2024 г. В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 307, 315, 316, 317, 327", - говорится в сообщении.

Остальные пригородные маршруты на линии.