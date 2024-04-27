В Армении автобус скатился в пропасть, есть погибшие
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
67Фото: Спасательная служба МВД Армении
Автобус скатился в субботу в пропасть в Сюникской области на юге Армении, в результате ДТП три человека погибли, шестеро ранены, сообщили в спасательной службе МВД страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного центра кризисного управления 27 апреля в 16:27 по мочковскому времени.
"Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро ранены", — говорится в пресс-релизе спасательной службе.
Другие подробности не приводятся.
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