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Лента новостей

JAMES MARTIN-DAVIES/BBC News Сегодня, 13:47
175
Сегодня, 13:47
175
Фото: JAMES MARTIN-DAVIES/BBC News

В английском городе отменили новогодний салют из-за моржа

Власти английского города Скарборо  отменили новогодний фейерверк, чтобы не потревожить уникального гостя из Арктики — моржа, который решил сделать привал в городском порту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Городской совет Скарборо решил отменить фейерверк по совету Британского общества водолазов-спасателей морских животных, которые опасались, что грохот нанесет удар по психике моржа.

Специалисты говорят, что это, вероятно, вообще первый в истории случай появления моржа, жителя Арктики, в Йоркшире, на побережье Северной Англии.

Огромный морж появился в Скарборо перед самым Новым годом и сразу привлёк толпы местных жителей.

"Я в первый раз вижу моржа. Он огромный. Тюлени у нас тут на берегу возле Скарборо бывают часто, но такой огромный зверь. Гигантский, — сказал местный житель, 51-летний Ричард Коулсон. - Начинаешь уважать природу, когда видишь что-то такого размера. У него бивни больше, чем у меня руки".

Предполагают, что это тот самый морж, которого в начале декабря видели на южном берегу Англии, в Гемпшире, а до того — в Нидерландах и Франции. Люди уже даже дали ему кличку — Тор.

Фото: JAMES SPENCER/BBC News

Специалист из Всемирного фонда дикой природы Род Дауни сказал журналистам, что Тор, скорее всего, плывёт назад, в родную Арктику. В Скарборо, как предполагают защитники природы, он решил передохнуть несколько дней, прежде чем плыть дальше.

"Пожалуйста, уважайте его покой и постарайтесь его не беспокоить, — попросили земляков в соцсетях сотрудники аквариума Скарборо, — эти животные не любят шума и не привыкли к домашним животным, так что держите питомцев на поводке и сохраняйте безопасную дистанцию — ради вашего и его благополучия".

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#животные
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:47
175
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