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В Алжире запретили показ фильма "Барби"

Сегодня, 07:56
АВТОР
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Кадр из фильма "Барби" Сегодня, 07:56
Сегодня, 07:56
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Фото: Кадр из фильма "Барби"

Власти Алжира запретили показ фильма "Барби" спустя несколько недель после релиза ленты в некоторых кинотеатрах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.ru.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Алжира и местный новостной сайт 24H Algerie, по словам официального источника, власти считают, что фильм "пропагандирует гомосексуальность и другие западные отклонения". Кроме того, лента, по их мнению, "не соответствует религиозным и культурным убеждениям Алжира".

По данным Би-би-си, Министерство культуры Алжира уже обратилось к местным кинотеатрам с требованием немедленно прекратить показ фильма. Как сообщил 24H Algerie, с момента релиза в стране билеты на сеансы "Барби" полностью распродавались каждый день.

Мировой прокат фильма "Барби" стартовал 21 июля. Картина рассказывает о жизни знаменитой куклы компании Mattel, которая впервые сталкивается с реальным миром. Помимо Марго Робби и Райана Гослинга, сыгравших главные роли Барби и Кена, в ленте также появляются Симу Лю, Эмма Маки, Уилл Феррелл и др. С момента премьеры "Барби" заработала в мировом прокате уже более $1,18 млрд. Это второй самый кассовый релиз в истории студии Warner Bros. и самый кассовый фильм, снятый женщиной-режиссером.

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