В Алматы стартовало онлайн-голосование за лучшие проекты "Бюджета народного участия"

С 13 по 23 октября 2023 года на портале budget.open-almaty.kz пройдет голосование за лучшие проекты "Бюджета народного участия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

В голосовании примут участие 2213 проектных предложений горожан. Наибольшее количество инициатив по городскому благоустройству и развитию подано жителями Алмалинского (921) и Алатауского (790) районов. Далее следуют Турксибский (100), Медеуский (95), Жетысуский (84), Ауэзовский (81), Бостандыкский (79) и Наурызбайский (63) районы.

В числе проектов, допущенных к голосованию: благоустройство места, где проходили съемки фильма "Игла" (1988 г.), по ул. Желтоксан, 121; установка шумоизоляционного забора в мкр. Кемел; строительство баскетбольной площадки под мостом на ул. Толе би, угол ул. Орманова; строительство площадки для выгула собак около "Алматы Арена" и др. Полный перечень проектов доступен на портале budget.open-almaty.kz в разделе "Проекты текущего года".

В голосовании могут принять участие совершеннолетние жители Алматы. Отдать свой голос можно только за 3 проектных предложения с помощью ЭЦП или мобильного телефона. Проектные предложения, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы районными акиматами в 2024 году.