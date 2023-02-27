open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

кадр из видео Сегодня, 14:27
241
Сегодня, 14:27
241
Фото: кадр из видео

В Алматы под фурой провалился асфальт

Алматинский асфальт не выдержал веса фуры с прицепом. В Турксибском районе в микрорайне Маяк по улице Топчиева тяжеловес сел на пузо. Колёса прицепа провалились под асфальт, передаёт BaigeNews.kz.

Видео просевшей в асфальт машины выложили в Instagram-аккаунте kris__p__almaty. Комментаторы под постом быстро сообщили, что дыры в асфальте на этом месте увеличивались каждый день и очередной уход большегруза под поверхность был лишь вопросом времени.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kris P Brothers Almaty (@kris__p__almaty)

Асфальт в этом месте стал проминаться после того, как большегрузным машинам запретили проезжать прямо. А на интенсивный траффик длинномеров поворот не был рассчитан.

Будут ли ремонтировать продавленный участок дороги, сообщили в акимате Турксибского района.

"Подсыпка и утрамбовка будет проведена в качестве временной меры для организации проезда транспорта. Асфальтирование будет произведено по мере наступления благоприятных погодных условий", — сказано в сообщении.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дорога #Алматы #грузовик #происшествие
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:27
241
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх