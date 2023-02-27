В Алматы под фурой провалился асфальт

Фото: кадр из видео

Алматинский асфальт не выдержал веса фуры с прицепом. В Турксибском районе в микрорайне Маяк по улице Топчиева тяжеловес сел на пузо. Колёса прицепа провалились под асфальт, передаёт BaigeNews.kz.

Видео просевшей в асфальт машины выложили в Instagram-аккаунте kris__p__almaty. Комментаторы под постом быстро сообщили, что дыры в асфальте на этом месте увеличивались каждый день и очередной уход большегруза под поверхность был лишь вопросом времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Brothers Almaty (@kris__p__almaty)

Асфальт в этом месте стал проминаться после того, как большегрузным машинам запретили проезжать прямо. А на интенсивный траффик длинномеров поворот не был рассчитан.

Будут ли ремонтировать продавленный участок дороги, сообщили в акимате Турксибского района.