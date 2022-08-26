В Алматы изымаются участки под разбивку новых скверов

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Вернуть в госсобственность и благоустроить два земельных участка - с такой просьбой к акиму города обратились жители Алмалинского района Алматы. Ерболат Досаев отчитался о проделанной работе сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата.

Столичный мэр на очередной встрече с населением района рассказал, что 14 июля принято постановление акимата по изъятию участков по ул. Наурызбай батыра – Жибек жолы площадью 19 соток и на Сейфуллина – Толе би площадью 2,2 сотки.

"Сегодня проводится оценка стоимости земельных участков и переговоры с собственниками. Если придём к соглашению по цене, то выкупим участки до конца года с последующим благоустройством и озеленением под место для досуга и отдыха жителей района", – сообщил глава города.

Кроме того, 1 июля акиматом было принято постановление о прекращении права временного долгосрочного землепользования на еще один участок по ул. Розыбакиева, южнее ул. Дуйсенова площадью 40 соток. Сейчас арендатор судится с акиматом. При успешном завершении судебных процедур в 2023 году будет проведено благоустройство этой территории под сквер.