В Актау люди застряли на аттракционе из-за отключения электроэнергии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На камеру очевидцев попали отдыхающие тематического парка Tetys Blu при отеле Rixos Water World Aktau, которые застряли на аттракционе из-за отключения электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.
Видео с гостями тематического парка распространилось в социальных сетях.
"В Rixos свет отключили, на полпути на горке люди застряли. Уже минут 40 ни вылезти не могут, ни спуститься", - рассказал автор видео.
Управляющий отелем Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт произошедшего.
"Сегодня, как вы знаете, по линии ТОО "МАЭК" происходили отключения электроэнергии. Ситуация коснулась и отеля. Спустя некоторое время у нас заработали генераторы, и, соответственно, аттракционы, люди продолжили свой отдых", - прокомментировал Серик Исагалиев.
Напомним, сегодня более 10 микрорайонов Актау остались без света. На ТОО "МАЭК" вышел из строя энергоблок №3.
По данным ГКП "АУЭС", на текущий момент электричество подали в верхнюю зону, напряжение подали в 1-4 микрорайоны.
Самое читаемое
- Минобороны Казахстана сообщило о переброске военной техники в регионы
- Самый длинный мост в Казахстане может превратиться в долгострой
- Нурлану Масимову вынесли приговор в Павлодаре
- Курьер и таксист помешали мошенникам выманить миллионы тенге у казахстанки
- В Кокшетау построят ТЭЦ за 239 млрд тенге к 2027 году