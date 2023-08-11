В Актау люди застряли на аттракционе из-за отключения электроэнергии

На камеру очевидцев попали отдыхающие тематического парка Tetys Blu при отеле Rixos Water World Aktau, которые застряли на аттракционе из-за отключения электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Видео с гостями тематического парка распространилось в социальных сетях.

"В Rixos свет отключили, на полпути на горке люди застряли. Уже минут 40 ни вылезти не могут, ни спуститься", - рассказал автор видео.

Управляющий отелем Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт произошедшего.

"Сегодня, как вы знаете, по линии ТОО "МАЭК" происходили отключения электроэнергии. Ситуация коснулась и отеля. Спустя некоторое время у нас заработали генераторы, и, соответственно, аттракционы, люди продолжили свой отдых", - прокомментировал Серик Исагалиев.

Напомним, сегодня более 10 микрорайонов Актау остались без света. На ТОО "МАЭК" вышел из строя энергоблок №3.

По данным ГКП "АУЭС", на текущий момент электричество подали в верхнюю зону, напряжение подали в 1-4 микрорайоны.