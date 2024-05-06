В аэропорту Актобе построят крупный топливозаправочный комплекс
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На территории аэропорта Актобе построят крупный топливозаправочный комплекс в соответствии с международными стандартами, передаёт BaigeNews.kz.
Подписано соглашение между акиматом Актюбинской области и ТОО "КазМунайГаз-Аэро".
Согласно договорённостям сторон, в международном аэропорту имени Алии Молдагуловой будет реализован совместный инфраструктурный проект по расширению и строительству топливозаправочного комплекса. На территории аэропорта заложена капсула в фундамент объёкта.
Ожидается, что реализация проекта повысит транспортно-логистическую привлекательность Актюбинской области и соответственно транзитный потенциал аэропорта Актобе. Также будут созданы дополнительные рабочие места, увеличится возможность заправки авиатопливом Jet a-1 международных авиакомпаний, в том числе европейских и Азиатско-Тихоокеанских авиаперевозок.
Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.
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