В 2,5 раза выросло производство автобусов в Казахстане
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В 2023 году в Казахстане произвели 1711 автобусов, на 1033 больше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальное бюро статистики.
Сообщается, что за январь-август 2023 года в произведено 1711 автомобилей для перевозки десяти или более человек. В прошлом году их произвели 678. То есть прозводство увеличилось выросло в 2,5 раза.
Также отмечается, что в этом году увеличилось и производство легковых автомобилей. Показатель вырос на 41,5%. Казахстанские предприятия произвели в этом году более 88,5 тысячи авто, а за первые восемь месяцев прошлого года - 62,5 тысячи.
Производство грузовиков также показывает рост. Производство увеличилось на 24,6%. В январе – августа 2023 года произведено 6,1 тысячи грузовых авто, а в прошлом году за эти же месяцы - 4,8 тысячи грузовиков.
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