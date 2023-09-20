В 2,5 раза выросло производство автобусов в Казахстане

В 2023 году в Казахстане произвели 1711 автобусов, на 1033 больше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Сообщается, что за январь-август 2023 года в произведено 1711 автомобилей для перевозки десяти или более человек. В прошлом году их произвели 678. То есть прозводство увеличилось выросло в 2,5 раза.

Также отмечается, что в этом году увеличилось и производство легковых автомобилей. Показатель вырос на 41,5%. Казахстанские предприятия произвели в этом году более 88,5 тысячи авто, а за первые восемь месяцев прошлого года - 62,5 тысячи.

Производство грузовиков также показывает рост. Производство увеличилось на 24,6%. В январе – августа 2023 года произведено 6,1 тысячи грузовых авто, а в прошлом году за эти же месяцы - 4,8 тысячи грузовиков.