В 2024 году автобусный парк Мангыстау будет полностью обновлен

До конца 2024 года пассажирский автобусный парк Мангыстауской области будет полностью обновлен. Об этом сообщил аким региона Нурлан Ногаев во время встречи с жителями Мунайлинского район, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр акимата Мангыстауской области.

Важно отметить, что до конца текущего года в регион будет доставлена первая партия автобусов марки Yutong, а общее число новых автобусов, поступающих в область, составит 140 единиц. Это означает, что до конца 2024 года пассажирский автобусный парк региона будет полностью обновлен, сказал аким.

- Значительная часть этих автобусов будет предоставлена для перевозки пассажиров в Мунайлинский район. Важно отметить, что эти автобусы будут работать на метане, что является более экономически и экологически выгодным решением, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Во время встречи, аким подчеркнул, что все проблемные вопросы региона будут решаться последовательно, уделяя приоритет тем, которые наиболее важны.