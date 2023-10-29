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В 2024 году автобусный парк Мангыстау будет полностью обновлен

Сегодня, 05:24
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Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 05:24
Сегодня, 05:24
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Фото: Бауыржан Жуасбаев

До конца 2024 года пассажирский автобусный парк Мангыстауской области будет полностью обновлен. Об этом сообщил аким региона Нурлан Ногаев во время встречи с жителями Мунайлинского район, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр  акимата Мангыстауской области.  

Важно отметить, что до конца текущего года в регион будет доставлена первая партия автобусов марки Yutong, а общее число новых автобусов, поступающих в область, составит 140 единиц. Это означает, что до конца 2024 года пассажирский автобусный парк региона будет полностью обновлен, сказал аким.

- Значительная часть этих автобусов будет предоставлена для перевозки пассажиров в Мунайлинский район. Важно отметить, что эти автобусы будут работать на метане, что является более экономически и экологически выгодным решением, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Во время встречи, аким подчеркнул, что все проблемные вопросы региона будут решаться последовательно, уделяя приоритет тем, которые наиболее важны.

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