В 2022 году из Казахстана экстрадировали 80 иностранных преступников

В 2022 году Генпрокуратурой рассмотрено более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Отметим, Генеральная прокуратура активно развивает международное сотрудничество с иностранными государствами в сфере противодействия преступности и обеспечения неотвратимости наказания.

Основными партнёрами страны являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объём взаимодействия по вопросам экстрадиции. По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.

"По запросу Генеральной прокуратуры России в 2022 году был выдан гражданин этой страны Урзагулов А.Ж., находившийся в межгосударственном розыске и задержанный на территории Актюбинской области. Российскими правоохранительными органами он обвинялся в групповом убийстве Жумагазиева Н.М. с применением огнестрельного оружия. Приговором Оренбургского областного суда Урзагулов А.Ж. осужден за указанное преступление к 15 годам лишения свободы.", - говорится в сообщении.

В надзорном органе добавили, что за последние годы были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы.