В 100 лет исполняется единственному ветерану в Актюбинской области

Единственному ветерану в Актюбинской области — Василию Ивановичу Грецкому исполняется 100 лет. В его документах указано, что родился он 1 января 1924 года, и в первый день нового года он принимал поздравления от акима области Асхата Шахарова. Глава региона навестил его и подарил телевизор. Но точной даты своего рождения ветеран не знает, а празднует обычно 9 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Мама говорила, что я родился на Пасху, а старший брат во время уборки. Документы тогда при рождении не выписывали", – говорит Василий Иванович.

Родные привыкли отмечать его день рождения 9 Мая. Все они в этот день соберутся у него дома в районном центре Хромтау. Сюда ветеран переехал в 2001 году вместе с супругой. В Хромтау живет их младшая дочь Наталья.

Супруги Василия Ивановича не стало в 2015 году. Вместе они воспитали двух дочерей и сына. Сейчас у него 6 внуков и 10 правнуков.

В армию Василия Ивановича Грецкого призывали со станции Чу, где он прожил большую часть жизни. Из армии попал на фронт. После войны там же, на станции Чу работал в локомотивном депо.

Родился Василий Иванович Грецкий в Полоцке Витебской области. Когда был маленьким, семью сослали в Казахстан. Дети рано потеряли отца, всем пришлось работать – собирать хлопок на полях в Мойынкумском районе Жамбылской области.

На фронт из семьи Грецких первым призвали старшего брата, за ним и Василия. Он прошел подготовку в Алма-Ате, попал в кавалерийский корпус. Воевал в Украине, Белоруссии, Польше, Чехословакии и Германии. Домой вернулся в 1946 году. Награжден орденами "Красной Звезды" и Отечественной войны II степени. За героизм: из своего пулемета он уничтожил десятки вражеских солдат.