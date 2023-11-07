Утверждено Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
175Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании". Об этом сообщили в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсуждали вопросы создания компании на заседании Евразийского межправительственного совета 25 августа 2022 года в Чолпон-Ате. Евразийская перестраховочная компания создаётся в целях стимулирования взаимной и внешней торговли, реализации совместных кооперационных проектов и инвестиций государств-участников.
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