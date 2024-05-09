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Утонувшего в Иртыше капитана судна ищут водолазы в Павлодарской области

Сегодня, 20:02
АВТОР
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pixabay Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
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Фото: pixabay

В Павлодарской области почти сутки ищут капитана судна. Предположительно, мужчина упал с палубы и утонул в Иртыше, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение спасателям от полиции  поступило 8 мая в 23:25. 

"В районе Аккулы, возле села Шабар, на реке Иртыш предположительно утонул капитан судна, принадлещаго РГКП "Казахстан Су-Жолдары". 9 мая к месту происшествия были направлены четыре водолаза, плавсредство с эхолотом. За сутки работы не дали результата. Поиски осложняют высокий уровень воды, сильный ветер и течение", —  сообщили в ДЧС.

С рассветом водолазы возобновят поисково-спасательные работы.

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