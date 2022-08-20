Фото: скриншот с видео/instagram.com/zhambyl_police

В Жамбылской области полицейские вернули местному жителю машину, которую у него угнал 17-летний житель Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

В Таразе сотрудники батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области заметили подозрительный автомобиль марки BMW, нарушившего правила дорожного движения. Водитель машины проигнорировал требования сотрудников полиции остановить авто.

Он попытался скрыться от полицейских и врезался в бордюр. За рулём машины был 17-летний житель Тараза. Выяснилось, что он угнал чужую машину, будучи пьяным. При этом владелец авто не подозревал, что его машину угнали, рассказали в ДП области.

Как передаёт КТК, подросток признался полицейским, что просто устал ходить пешком. Теперь парню грозит штраф и уголовное наказание.