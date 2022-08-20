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  • "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто
скриншот с видео/instagram.com/zhambyl_police Сегодня, 03:18
223
Фото: скриншот с видео/instagram.com/zhambyl_police

"Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто

В Жамбылской области полицейские вернули местному жителю машину, которую у него угнал 17-летний житель Тараза, передаёт BaigeNews.kz.

В Таразе сотрудники батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области заметили подозрительный автомобиль марки BMW, нарушившего правила дорожного движения. Водитель машины проигнорировал требования сотрудников полиции остановить авто.

Он попытался скрыться от полицейских и врезался в бордюр. За рулём машины был 17-летний житель Тараза. Выяснилось, что он угнал чужую машину, будучи пьяным. При этом владелец авто не подозревал, что его машину угнали, рассказали в ДП области.

Как передаёт КТК, подросток признался полицейским, что просто устал ходить пешком. Теперь парню грозит штраф и уголовное наказание.

 
 
 
 
 
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Публикация от @zhambyl_police

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#автомобиль #подросток #преступления #Жамбылская область #Тараз
Сегодня, 03:18
223
Журналист

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