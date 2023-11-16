Услышал крик ребёнка: полицейский спас шестилетнего мальчика из пожара
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Полицейский спас шестилетнего ребёнка из пожара и был госпитализирован в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.
По данным ДП области, 15 ноября в 17.30 в одном из микрорайонов Тараза произошел пожар в многоэтажном доме.
"Полицейский, который находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, услышал крик ребенка и сразу же бросился на помощь. Участковый инспектор полиции Сабит Журмухамедов быстро забежал на пятый этаж, где был пожар. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес шестилетнего плачущего мальчика из огня", - говорится в сообщении.
Шестилетний мальчик и майор полиции были госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Их состояние оценивается, как стабильное.
В департаменте полиции отметили, что приказом начальника ДП Жамбылской области сотрудник полиции будет награжден за верность присяге и высокий профессионализм.
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