Услышал крик ребёнка: полицейский спас шестилетнего мальчика из пожара

Полицейский спас шестилетнего ребёнка из пожара и был госпитализирован в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

По данным ДП области, 15 ноября в 17.30 в одном из микрорайонов Тараза произошел пожар в многоэтажном доме.

"Полицейский, который находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, услышал крик ребенка и сразу же бросился на помощь. Участковый инспектор полиции Сабит Журмухамедов быстро забежал на пятый этаж, где был пожар. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес шестилетнего плачущего мальчика из огня", - говорится в сообщении.

Шестилетний мальчик и майор полиции были госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Их состояние оценивается, как стабильное.

В департаменте полиции отметили, что приказом начальника ДП Жамбылской области сотрудник полиции будет награжден за верность присяге и высокий профессионализм.