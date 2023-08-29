Ушёл на работу и не вернулся: почему казахстанцы всё чаще гибнут на производстве?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала года в Акмолинской области произошло около тридцати несчастных случаев на рабочем месте, шесть человек скончались. Самый "свежий" инцидент имел место в Степногорске. 22 августа рабочий, ремонтируя трансформатор, получил электрические ожоги рук и ног. Между тем, в региональном управлении по инспекции труда своей ахиллесовой пятой называют строительные предприятия. Именно частные застройщики чаще всего не соблюдают технику безопасности. Подробнее в проблеме разбирался корреспондент BaigeNews.kz.
Травма на производстве: сюжеты этого года
Новости о травмах на рабочем месте появляются в СМИ с нехорошей регулярностью. Трагедии на шахтах, которые случаются систематически в Карагандинской области это отдельная беда. Однако и Акмолинская область не отстает в статиктие несчастных случаев на производстве.
В апреле этого года сотрудник охраны предприятия в Буландынском районе впал в кому. В это время 54-летний мужчина находился на работе. Несчастье случилось, когда четверо работников вместе закрывали металлические ворота зерносклада. Оказалось, сломались навесы створки, и тяжёлая конструкция рухнула прямо на работника. Он получил тяжёлые травмы – закрытую черепно-мозговую и ушиб головного мозга, перелом височной кости.
А в Кокшетау на строительном объекте рабочему зажало руку в бетономешалке. Последствия – тяжёлые: мужчине 49 лет оторвало (врачи называют это травматической ампутацией) треть предплечья. Также он получил закрытый перелом плеча.
В мае сотрудника крестьянского хозяйства в Целиноградском районе придавило кузовом автомашины. Его отвезли в столичную больницу с множественными травмами головы, позвоночника живота и грудной клетки.
В конце июля в Аккольском районе рабочий по договору с владельцем частного дома проводил воду. Для этого он раскопал траншею, далее должен был проложить водопроводную трубу. Мужчина спустился в двухметровую яму, после чего на него обвалился грунт. Человек скончался от травм.
Смертью закончился несчастный случай и в областном центре, когда двадцатилетний разнорабочий во время строительных работ получил удар током. Незадолго до этого также от поражения электротоком скончался сотрудник подстанции в Зерендинском районе.
Ну, и недавняя трагедия в Степногорске, где 29-летний электрик попал в больницу с электрическими ожогами рук и ног. Оказалось, он ремонтировал трансформатор.
По информации руководителя управления по инспекции труда Акмолинской области Амангельды Смаилова, с начала года в регионе произошло 27 несчастных случаев на производстве, в том числе один – групповой. В них пострадали 28 человек, шестеро из которых погибли. По каждому происшествию, связанному с рабочим местом, разбираются государственные инспекторы по охране труда.
"Если говорить точнее, несчастных случаев на производстве было полсотни. Но при проведении специальных расследований мы выясняем, действительно ли они связаны с производством. Оказалось, таких 27. Все происшествия расследованы, по каждому составлены акты, определены доли вины работодателей и сотрудников. Все материалы мы в последующем передаём в органы прокуратуры для принятия процессуальных решений", – уточнил А. Смаилов на встрече в региональной Палате предпринимателей. Совещание посвящалось именно теме охраны безопасности труда.
Спикер констатировал рост в печальной статистике: в прошлом году за аналогичный период было 25 несчастных случаев на рабочем месте с 25 пострадавшими, пять человек скончались.
Наказание: когда штраф, а когда тюрьма
Если говорить об ответственности, то она предусмотрена в статье 156 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда". Часть 1 (когда последствием стало причинение вреда здоровью средней тяжести) – штраф до 150 МРП, либо арест до 40 суток.
Часть 2 (тяжкого вреда здоровью – как, к примеру, в случае с рабочим на стройке в Кокшетау, потерявшем руку на стройке) – штраф до 200 МРП, или арест до 50 суток.
Часть 3 (когда нарушение правил охраны труда привело по неосторожности к смерти человека) – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Часть 4 (смерть двух или более человек) – ограничение либо лишение свободы на срок до семи лет.
Ну, и бывают несчастные случаи, когда, как говорится, виноватых нет.
Сотрудник департамента полиции Акмолинской области Айжан Кошкенова свою производственную травму получила в 2020 году. В конце августа пропала 13-летняя девочка из посёлка Нурлы Кош под Кокшетау. Она ушла из дома в парикмахерскую и не вернулась. Подростка искали восемь суток и нашли мёртвой в нескольких километрах от населённого пункта.
"На следующий день после страшной находки поиски продолжились – теперь искали вещи ребёнка – мобильный телефон, обувь. Я, как и другие коллеги, была очень уставшей: все мы в те дни вставали очень рано и домой возвращались очень поздно. Плюс эмоциональное напряжение, ведь речь шла о жизни ребёнка. Упала и при падении сломала обе руки", – вспоминает майор полиции, недавно она вышла на заслуженный отдых.
Больничный, гипс, операция.
"На работе провели служебное расследование, травму признали производственной. Выплатили компенсацию, уже не помню, в какой сумме. В моей истории всё вполне объяснимо – огромная трагедия, переживания, усталость", – подчеркнула Айжан Кошкенова.
"В горно-металлургической промышленности к охране труда подходят серьёзно"
Одна из самых резонансных трагедий на производстве в Акмолинской области произошла четыре года назад. В последних числах июля 2018 года в реанимации Акмолинской многопрофильной областной больницы скончался сотрудник золотодобывающего предприятия. Молодой мужчина уже заканчивал смену, как на кабину экскаватора обрушился отслоившийся пласт горной породы. Из завалов рабочего вызволяли ровно полсуток, а потом ещё неделю за его жизнь боролись врачи местного стационара. Пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги: длительное давление каменной глыбы нарушило кровоток – начался сепсис.
СМИ известно, что компания выполнила все социальные обязательства, в том числе купила семье пострадавшего дом. У мужчины осталась супруга, через несколько месяцев после его гибели родился ребёнок.
А в июне прошлого года на горно-обогатительном комбинате рабочего прижало гружёным биг-бэгом (контейнер из полипропиленой ткани). Он скончался на месте.
ЧП в горно-металлургической промышленности, если они случаются, оказываются фатальными, имеют самые печальные последствия. Но при этом, как отметил Амангельды Смаилов, именно здесь к охране труда относятся наиболее ответственно. Поэтому несчастные случаи в этом секторе допускают, к счастью, нечасто.
"В горно-металлургической промышленности очень серьёзно и качественно обеспечивают безопасность труда, поэтому с начала года пострадал только один человек. Хотя доля задействованных работников в этой сфере в Акмолинской области высокая. Горнодобывающие, золотодобывающие предприятия у нас, как Вы знаете, расположены в Зерендинском и Бурабайском районах, также в Степногорском регионе. В целом, надо признать, что в крупном бизнесе к охране безопасности труда у нас нареканий нет", – констатировал руководитель управления по инспекции труда.
Стройка – ахиллесова пята
Всего на территории региона, по информации Палаты предпринимателей, зарегистрированы более 15 тысяч юридических лиц, из них 14 тысяч – субъекты малого бизнеса, порядка трёхсот – среднего и около 90 – крупного. Почти 2 тысячи предприятий имеют госформу собственности, остальные – частные. Все они выступают работодателями, а значит, на них распределяются нормы трудового законодательства, в том числе обеспечение безопасных условий для работы.
Несчастные случаи происходят как в бюджетных организациях, так и на коммерческих объектах.
"Если анализировать по отраслям, то наибольшее количество пострадавших на рабочем месте отмечается на предприятиях энергетической промышленности – четыре человека, в бюджетных организациях, сфере строительства, сфере автомобильного транспорта – по три", – уточнил Амангельды Смаилов.
Он акцентировал, что больше всего несчастных случаев у нас в строительстве и бюджетных, главным образом, на коммунальных предприятиях.
"Буквально шестого числа человек на стройке – убирал на балконе на шестом этаже, без страховочного пояса работал. Сорвался, погиб. Ранее, помните, когда башенный кран упал на территории строящегося дома в Кокшетау. В прошлом году в лифтовую шахту с девятого этажа упал парень. Всё это истории с летальным исходом. Мы уже не говорим о происшествиях, когда работники получают травмы средней и лёгкой степени тяжести", – перечислил спикер.
Несоблюдение техники безопасности, именно у частных застройщиков, чаще всего становятся причиной трагедий.
"Строительная сфера – это наша ахиллесова пята. Возвращаясь к тому балкону – во время проверки выяснилось, мало того, что работник без страховочного пояса работал и чистил балкон без ограждений. Там не было инженера по технике безопасности, правила не соблюдались от слова "никак". Потом они, конечно, упорядочили, но беда-то уже случилась", – развёл руками Смаилов.
Коммунальные предприятия – как бедняки в заплатках
В статистике несчастных случаев на рабочем месте легко можно заметить печальное преимущество коммунальных предприятий. По мнению руководителя управления, кроме человеческого фактора, здесь стоит обратить внимание и на оснащение.
"Аналогичный групповой случай, как в Тайыншинском районе (на свинокомплексе, когда в переливном колодце от испарений задохнулись четверо рабочих – прим. авт.), был и у нас. В ауле Жибек Жолы работник "Целиноград су" спустился в колодец. Хозяин дома заплатил ему, чтобы подсоединил воду. Рабочий привлёк дополнительно своих родственников. А рядом был канализационный колодец, и оттуда поступали газы. Человек погиб от скопления метана. В таких организациях часто нет откачивающего оборудования, также для замеров воздуха – есть ли там газы. Замеры не проводят при спускании – рабочие гибнут. Это тоже несоблюдение правил охраны труда", – констатировал Амангельды Смаилов.
Итак, основные причины несчастных случаев на производстве – неудовлетворительная организация безопасности производственного процесса, ненадлежащий внутренний контроль, необеспечение средствами индивидуальной защиты, нарушение трудовой и производственной дисциплины, недостаточное обучение правилам безопасности труда, несоответствие технологий нормам по охране труда.
15 лет в коляске: "Некому позаботиться, и это страшно"
Житель Кокшетау Еркин Габбасов передвигается на коляске вот уже пятнадцать лет. Точнее, двенадцать: два года он провёл в лежачем положении. Ему было всего 24, когда он сорвался с 12 этажа на стройке.
По закону на предприятие, где работал Еркин, ложатся все социальные обязательства. Есть и решения судов. Это и материальные выплаты, и компенсация расходов на оздоровление и реабилитацию, покупка медикаментов, также коляски и средств гигиены… Однако вот уже восемь лет, как компания переживает серьёзные финансовые трудности. Сначала помощь была регулярной, потом с задержкой, а постепенно и прекратилась вовсе. Мужчина остался, как говорится, "ни там, ни здесь". Казалось бы, государство должно позаботиться о своём гражданине, раз бывший работодатель не в состоянии. Но этот механизм включится только когда предприятие признают банкротом.
Супруга Еркина Шынар говорит: обошла все возможные инстанции в Кокшетау и Астане. Не раз обращалась к СМИ, но спустя годы их проблема так и не решилась. А касается она многих пострадавших на производстве.
"Руководитель компании пропал, я и в правоохранительные органы обратилась. Уже два месяца, как его разыскивают. Новостей нет. У меня складывается впечатление, что никто в нашей стране не хочет взяться и решить этот вопрос. Не знаю, что у нас за решение суда, которое фактических полномочий не имеет. Задолженность копится. Мужу постоянно нужны подгузники, лекарства – нам очень трудно. Это крик души", – с отчаянием в голосе говорит Шынар.
На совещании в Палате предпринимателей Василий Шиманский, председатель Центра реабилитации инвалидов, в очередной раз поднял этот вопрос.
"Нужно внести изменения в налоговое законодательство. Если на предприятии есть случаи, когда работник получил увечье на рабочем месте, – обязать его (предприятие) пройти процедуру банкротства. В этом случае в отношении пострадавшего будут включены все социальные институты. На сегодня таких возможностей нет. Мы можем десять судов пройти с положительными решениями, но ничего в жизни этого человека не изменится", – предложил общественник.
Напомним, в феврале этого года корреспондент BaigeNews.kz связывалась с депутатом Сената Ляззат Калтаевой. Она обещала детально изучить этот вопрос, подключить экспертов и инициировать изменения в законодательство. Сенатор, на которого граждане с ограниченными возможностями возлагают большие надежды, согласилась, что проблему нужно решать как можно скорей.
Прошло полгода.
"Продвижений, к сожалению, пока нет. По мере начала сессии продолжу работу в этом направлении", – заверила Ляззат Молдабековна.
На этот раз депутат обещала подготовить депутатский запрос вы правительство на имя премьер-министра.
"Трудовые договора и страховка обязательны"
У Еркина Габбасова и его экс-работодателя всех этих проблем могло не быть, если бы последний застраховал своих сотрудников от несчастных случаев. В этом случае все выплаты пострадавший мужчина получил бы от страховой компании.
"Это обязанность работодателя. Случай с Еркином может служить наглядным пособием. Ещё когда имеет место смертельный исход, как Вы знаете, по потере кормильца у нас есть трёхступенчатая защита. В том числе – если есть иждивенцы, то есть дети до 18 лет, им выплаты делает страховая компания, из расчёта средней заработной платы, делится на количество иждивенцев, и дети до совершеннолетия получают эти выплаты. Если ребёнок поступает в вуз, выплаты продолжаются до 23 лет. При отсутствии страховых эти выплаты должен производить работодатель", – пояснил руководитель управления по инспекции труда Акмолинской области.
Он напомнил о "синдроме усталости", который наступает в среднем через пять лет обязательств – по кредиту или любых других.
"Наступает синдром усталости – и человек начинает избегать выплат. Поэтому мы приглашаем работодателя и убеждаем: дескать, пока у тебя сегодня позволяет финансовое состояние, выплати разовую выплату. Сделай до 18 лет расчёты и выплати. Потом такой возможности, может не оказаться. Ну, и пожелание для всех работодателей: страхуйте работников, в случае трагедии это переложит ответственность на страховую компанию. Мы начали делать выгрузку – сколько работодателей застраховали работников. Можем, к сожалению, видеть только тех, кто застраховал. Кто не сделал этого – не знаем. Далее планируем уточнять по районам. Нам нужно понимание от Ассоциации работодателей, Палаты "Атамекен", чтобы эту работу совместно продвигать", – обратился, пользуясь случаем, А.Смаилов.
С начала года государственные инспекторы по охране труда рассмотрели 740 обращений, 50 из них касаются проблемы безопасности на производстве. Остальные – трудовых отношений. "Зайти" на предприятие с проверкой непросто, трудность в том, что нужны убедительные доказательства.
"По этим обращениям мы проверили 166 предприятий и выявили 156 нарушений. Кстати, за аналогичный период прошлого года было 126 и 103, соответственно. То есть цифры идут вверх. 21 нарушение касается безопасности труда", – уточнил руководитель ведомства.
Из 15 тысяч зарегистрированных бизнес-субъектов в Акмолинской области только 11 тысяч подключены к единой системе учёта трудовых договоров. Это прямой путь к нарушению трудовых прав работников.
"На сегодня в регионе количество наёмных работников – 182 893. Из них трудовыми договорами охвачено только 159 137, то есть всего 87 процентов. 24 тысячи сотрудников не имеют на руках трудовых договоров. Если их трудовых права нарушат, они не смогут к нам обратиться. Точнее смогут, но мы не сможем им помочь – зарегистрироваться и зайти на проверку. Мы с этим постоянно сталкиваемся, получаем недовольство. В суде таким работникам трудно доказать свою позицию, нужно приводить свидетелей и так далее. А когда есть трудовой договор, человек зарегистрирован на Enbek.kz, мы спокойно заходим, вытаскиваем трудовой договор и идём на регистрацию проверки. Поэтому здесь тоже нам предстоит провести большую совместную работу", – заключил Амангельды Смаилов.
Самое читаемое
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Таксист занимался самоудовлетворением прямо во время поездки в Алматы
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях
- Бельгийский студент рассказал для чего изучает казахский язык