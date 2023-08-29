Ушёл на работу и не вернулся: почему казахстанцы всё чаще гибнут на производстве?

С начала года в Акмолинской области произошло около тридцати несчастных случаев на рабочем месте, шесть человек скончались. Самый "свежий" инцидент имел место в Степногорске. 22 августа рабочий, ремонтируя трансформатор, получил электрические ожоги рук и ног. Между тем, в региональном управлении по инспекции труда своей ахиллесовой пятой называют строительные предприятия. Именно частные застройщики чаще всего не соблюдают технику безопасности. Подробнее в проблеме разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Травма на производстве: сюжеты этого года

Новости о травмах на рабочем месте появляются в СМИ с нехорошей регулярностью. Трагедии на шахтах, которые случаются систематически в Карагандинской области это отдельная беда. Однако и Акмолинская область не отстает в статиктие несчастных случаев на производстве.

В апреле этого года сотрудник охраны предприятия в Буландынском районе впал в кому. В это время 54-летний мужчина находился на работе. Несчастье случилось, когда четверо работников вместе закрывали металлические ворота зерносклада. Оказалось, сломались навесы створки, и тяжёлая конструкция рухнула прямо на работника. Он получил тяжёлые травмы – закрытую черепно-мозговую и ушиб головного мозга, перелом височной кости.

А в Кокшетау на строительном объекте рабочему зажало руку в бетономешалке. Последствия – тяжёлые: мужчине 49 лет оторвало (врачи называют это травматической ампутацией) треть предплечья. Также он получил закрытый перелом плеча.

В мае сотрудника крестьянского хозяйства в Целиноградском районе придавило кузовом автомашины. Его отвезли в столичную больницу с множественными травмами головы, позвоночника живота и грудной клетки.

В конце июля в Аккольском районе рабочий по договору с владельцем частного дома проводил воду. Для этого он раскопал траншею, далее должен был проложить водопроводную трубу. Мужчина спустился в двухметровую яму, после чего на него обвалился грунт. Человек скончался от травм.

Смертью закончился несчастный случай и в областном центре, когда двадцатилетний разнорабочий во время строительных работ получил удар током. Незадолго до этого также от поражения электротоком скончался сотрудник подстанции в Зерендинском районе.

Ну, и недавняя трагедия в Степногорске, где 29-летний электрик попал в больницу с электрическими ожогами рук и ног. Оказалось, он ремонтировал трансформатор.

По информации руководителя управления по инспекции труда Акмолинской области Амангельды Смаилова, с начала года в регионе произошло 27 несчастных случаев на производстве, в том числе один – групповой. В них пострадали 28 человек, шестеро из которых погибли. По каждому происшествию, связанному с рабочим местом, разбираются государственные инспекторы по охране труда.

"Если говорить точнее, несчастных случаев на производстве было полсотни. Но при проведении специальных расследований мы выясняем, действительно ли они связаны с производством. Оказалось, таких 27. Все происшествия расследованы, по каждому составлены акты, определены доли вины работодателей и сотрудников. Все материалы мы в последующем передаём в органы прокуратуры для принятия процессуальных решений", – уточнил А. Смаилов на встрече в региональной Палате предпринимателей. Совещание посвящалось именно теме охраны безопасности труда.

Спикер констатировал рост в печальной статистике: в прошлом году за аналогичный период было 25 несчастных случаев на рабочем месте с 25 пострадавшими, пять человек скончались.

Наказание: когда штраф, а когда тюрьма

Если говорить об ответственности, то она предусмотрена в статье 156 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда". Часть 1 (когда последствием стало причинение вреда здоровью средней тяжести) – штраф до 150 МРП, либо арест до 40 суток.

Часть 2 (тяжкого вреда здоровью – как, к примеру, в случае с рабочим на стройке в Кокшетау, потерявшем руку на стройке) – штраф до 200 МРП, или арест до 50 суток.

Часть 3 (когда нарушение правил охраны труда привело по неосторожности к смерти человека) – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Часть 4 (смерть двух или более человек) – ограничение либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ну, и бывают несчастные случаи, когда, как говорится, виноватых нет.

Сотрудник департамента полиции Акмолинской области Айжан Кошкенова свою производственную травму получила в 2020 году. В конце августа пропала 13-летняя девочка из посёлка Нурлы Кош под Кокшетау. Она ушла из дома в парикмахерскую и не вернулась. Подростка искали восемь суток и нашли мёртвой в нескольких километрах от населённого пункта.

"На следующий день после страшной находки поиски продолжились – теперь искали вещи ребёнка – мобильный телефон, обувь. Я, как и другие коллеги, была очень уставшей: все мы в те дни вставали очень рано и домой возвращались очень поздно. Плюс эмоциональное напряжение, ведь речь шла о жизни ребёнка. Упала и при падении сломала обе руки", – вспоминает майор полиции, недавно она вышла на заслуженный отдых.

Больничный, гипс, операция.

"На работе провели служебное расследование, травму признали производственной. Выплатили компенсацию, уже не помню, в какой сумме. В моей истории всё вполне объяснимо – огромная трагедия, переживания, усталость", – подчеркнула Айжан Кошкенова.

"В горно-металлургической промышленности к охране труда подходят серьёзно"

Одна из самых резонансных трагедий на производстве в Акмолинской области произошла четыре года назад. В последних числах июля 2018 года в реанимации Акмолинской многопрофильной областной больницы скончался сотрудник золотодобывающего предприятия. Молодой мужчина уже заканчивал смену, как на кабину экскаватора обрушился отслоившийся пласт горной породы. Из завалов рабочего вызволяли ровно полсуток, а потом ещё неделю за его жизнь боролись врачи местного стационара. Пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги: длительное давление каменной глыбы нарушило кровоток – начался сепсис.

СМИ известно, что компания выполнила все социальные обязательства, в том числе купила семье пострадавшего дом. У мужчины осталась супруга, через несколько месяцев после его гибели родился ребёнок.

А в июне прошлого года на горно-обогатительном комбинате рабочего прижало гружёным биг-бэгом (контейнер из полипропиленой ткани). Он скончался на месте.

ЧП в горно-металлургической промышленности, если они случаются, оказываются фатальными, имеют самые печальные последствия. Но при этом, как отметил Амангельды Смаилов, именно здесь к охране труда относятся наиболее ответственно. Поэтому несчастные случаи в этом секторе допускают, к счастью, нечасто.

"В горно-металлургической промышленности очень серьёзно и качественно обеспечивают безопасность труда, поэтому с начала года пострадал только один человек. Хотя доля задействованных работников в этой сфере в Акмолинской области высокая. Горнодобывающие, золотодобывающие предприятия у нас, как Вы знаете, расположены в Зерендинском и Бурабайском районах, также в Степногорском регионе. В целом, надо признать, что в крупном бизнесе к охране безопасности труда у нас нареканий нет", – констатировал руководитель управления по инспекции труда.

Стройка – ахиллесова пята

Всего на территории региона, по информации Палаты предпринимателей, зарегистрированы более 15 тысяч юридических лиц, из них 14 тысяч – субъекты малого бизнеса, порядка трёхсот – среднего и около 90 – крупного. Почти 2 тысячи предприятий имеют госформу собственности, остальные – частные. Все они выступают работодателями, а значит, на них распределяются нормы трудового законодательства, в том числе обеспечение безопасных условий для работы.

Несчастные случаи происходят как в бюджетных организациях, так и на коммерческих объектах.

"Если анализировать по отраслям, то наибольшее количество пострадавших на рабочем месте отмечается на предприятиях энергетической промышленности – четыре человека, в бюджетных организациях, сфере строительства, сфере автомобильного транспорта – по три", – уточнил Амангельды Смаилов.

Он акцентировал, что больше всего несчастных случаев у нас в строительстве и бюджетных, главным образом, на коммунальных предприятиях.

"Буквально шестого числа человек на стройке – убирал на балконе на шестом этаже, без страховочного пояса работал. Сорвался, погиб. Ранее, помните, когда башенный кран упал на территории строящегося дома в Кокшетау. В прошлом году в лифтовую шахту с девятого этажа упал парень. Всё это истории с летальным исходом. Мы уже не говорим о происшествиях, когда работники получают травмы средней и лёгкой степени тяжести", – перечислил спикер.

Несоблюдение техники безопасности, именно у частных застройщиков, чаще всего становятся причиной трагедий.

"Строительная сфера – это наша ахиллесова пята. Возвращаясь к тому балкону – во время проверки выяснилось, мало того, что работник без страховочного пояса работал и чистил балкон без ограждений. Там не было инженера по технике безопасности, правила не соблюдались от слова "никак". Потом они, конечно, упорядочили, но беда-то уже случилась", – развёл руками Смаилов.

Коммунальные предприятия – как бедняки в заплатках

В статистике несчастных случаев на рабочем месте легко можно заметить печальное преимущество коммунальных предприятий. По мнению руководителя управления, кроме человеческого фактора, здесь стоит обратить внимание и на оснащение.

"Аналогичный групповой случай, как в Тайыншинском районе (на свинокомплексе, когда в переливном колодце от испарений задохнулись четверо рабочих – прим. авт.), был и у нас. В ауле Жибек Жолы работник "Целиноград су" спустился в колодец. Хозяин дома заплатил ему, чтобы подсоединил воду. Рабочий привлёк дополнительно своих родственников. А рядом был канализационный колодец, и оттуда поступали газы. Человек погиб от скопления метана. В таких организациях часто нет откачивающего оборудования, также для замеров воздуха – есть ли там газы. Замеры не проводят при спускании – рабочие гибнут. Это тоже несоблюдение правил охраны труда", – констатировал Амангельды Смаилов.

Итак, основные причины несчастных случаев на производстве – неудовлетворительная организация безопасности производственного процесса, ненадлежащий внутренний контроль, необеспечение средствами индивидуальной защиты, нарушение трудовой и производственной дисциплины, недостаточное обучение правилам безопасности труда, несоответствие технологий нормам по охране труда.

15 лет в коляске: "Некому позаботиться, и это страшно"

Житель Кокшетау Еркин Габбасов передвигается на коляске вот уже пятнадцать лет. Точнее, двенадцать: два года он провёл в лежачем положении. Ему было всего 24, когда он сорвался с 12 этажа на стройке.

По закону на предприятие, где работал Еркин, ложатся все социальные обязательства. Есть и решения судов. Это и материальные выплаты, и компенсация расходов на оздоровление и реабилитацию, покупка медикаментов, также коляски и средств гигиены… Однако вот уже восемь лет, как компания переживает серьёзные финансовые трудности. Сначала помощь была регулярной, потом с задержкой, а постепенно и прекратилась вовсе. Мужчина остался, как говорится, "ни там, ни здесь". Казалось бы, государство должно позаботиться о своём гражданине, раз бывший работодатель не в состоянии. Но этот механизм включится только когда предприятие признают банкротом.

Супруга Еркина Шынар говорит: обошла все возможные инстанции в Кокшетау и Астане. Не раз обращалась к СМИ, но спустя годы их проблема так и не решилась. А касается она многих пострадавших на производстве.

"Руководитель компании пропал, я и в правоохранительные органы обратилась. Уже два месяца, как его разыскивают. Новостей нет. У меня складывается впечатление, что никто в нашей стране не хочет взяться и решить этот вопрос. Не знаю, что у нас за решение суда, которое фактических полномочий не имеет. Задолженность копится. Мужу постоянно нужны подгузники, лекарства – нам очень трудно. Это крик души", – с отчаянием в голосе говорит Шынар.

На совещании в Палате предпринимателей Василий Шиманский, председатель Центра реабилитации инвалидов, в очередной раз поднял этот вопрос.

"Нужно внести изменения в налоговое законодательство. Если на предприятии есть случаи, когда работник получил увечье на рабочем месте, – обязать его (предприятие) пройти процедуру банкротства. В этом случае в отношении пострадавшего будут включены все социальные институты. На сегодня таких возможностей нет. Мы можем десять судов пройти с положительными решениями, но ничего в жизни этого человека не изменится", – предложил общественник.

Напомним, в феврале этого года корреспондент BaigeNews.kz связывалась с депутатом Сената Ляззат Калтаевой. Она обещала детально изучить этот вопрос, подключить экспертов и инициировать изменения в законодательство. Сенатор, на которого граждане с ограниченными возможностями возлагают большие надежды, согласилась, что проблему нужно решать как можно скорей.

Прошло полгода.

"Продвижений, к сожалению, пока нет. По мере начала сессии продолжу работу в этом направлении", – заверила Ляззат Молдабековна.

На этот раз депутат обещала подготовить депутатский запрос вы правительство на имя премьер-министра.

"Трудовые договора и страховка обязательны"

У Еркина Габбасова и его экс-работодателя всех этих проблем могло не быть, если бы последний застраховал своих сотрудников от несчастных случаев. В этом случае все выплаты пострадавший мужчина получил бы от страховой компании.

"Это обязанность работодателя. Случай с Еркином может служить наглядным пособием. Ещё когда имеет место смертельный исход, как Вы знаете, по потере кормильца у нас есть трёхступенчатая защита. В том числе – если есть иждивенцы, то есть дети до 18 лет, им выплаты делает страховая компания, из расчёта средней заработной платы, делится на количество иждивенцев, и дети до совершеннолетия получают эти выплаты. Если ребёнок поступает в вуз, выплаты продолжаются до 23 лет. При отсутствии страховых эти выплаты должен производить работодатель", – пояснил руководитель управления по инспекции труда Акмолинской области.

Он напомнил о "синдроме усталости", который наступает в среднем через пять лет обязательств – по кредиту или любых других.

"Наступает синдром усталости – и человек начинает избегать выплат. Поэтому мы приглашаем работодателя и убеждаем: дескать, пока у тебя сегодня позволяет финансовое состояние, выплати разовую выплату. Сделай до 18 лет расчёты и выплати. Потом такой возможности, может не оказаться. Ну, и пожелание для всех работодателей: страхуйте работников, в случае трагедии это переложит ответственность на страховую компанию. Мы начали делать выгрузку – сколько работодателей застраховали работников. Можем, к сожалению, видеть только тех, кто застраховал. Кто не сделал этого – не знаем. Далее планируем уточнять по районам. Нам нужно понимание от Ассоциации работодателей, Палаты "Атамекен", чтобы эту работу совместно продвигать", – обратился, пользуясь случаем, А.Смаилов.

С начала года государственные инспекторы по охране труда рассмотрели 740 обращений, 50 из них касаются проблемы безопасности на производстве. Остальные – трудовых отношений. "Зайти" на предприятие с проверкой непросто, трудность в том, что нужны убедительные доказательства.

"По этим обращениям мы проверили 166 предприятий и выявили 156 нарушений. Кстати, за аналогичный период прошлого года было 126 и 103, соответственно. То есть цифры идут вверх. 21 нарушение касается безопасности труда", – уточнил руководитель ведомства.

Из 15 тысяч зарегистрированных бизнес-субъектов в Акмолинской области только 11 тысяч подключены к единой системе учёта трудовых договоров. Это прямой путь к нарушению трудовых прав работников.