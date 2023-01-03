Уральск утопает в талых водах

В канун нового года в Уральске выпал большой объём снега, который из-за резкого потепления начал таять уже 1 января, а ночью пошёл дождь. 2 января улицы города наполнились талой водой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Директор ТОО "Жайык таза кала" Ринат Нургалиев сообщил, что в городе в две смены ведутся работы по откачке талой воды и вывозу снега. На городских улицах в дневную смену работают шесть вакуумных машин, в ночную - восемь, одна помпа, четыре поливомоечных машины. В две смены работают 360 человек. Ещё 42 "КамАЗа", три снегопогрузчика и 17 погрузчиков задействованы для вывоза снега.

Угрозы подтопления жилых домов нет.