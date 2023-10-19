Упавшую с моста в реку женщину спас полицейский в Петропавловске

Упавшую с моста в реку женщину спасли в Петропавловске. Пострадавшую госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 18 октября около 22:30. В полицию поступил звонок о том, что в воде возле автомобильного моста через реку Есиль находится женщина, она не может самостоятельно выбраться на берег.

Было ли это случайным падением, звонившая сказать затруднилась.

На место происшествия направили ближайшие экипажи патрульной полиции, сотрудников ДЧС и станции скорой помощи.

В темноте слышались женские крики. На спасение кинулся полицейский Олег Головин.

"Найти женщину было нелегко. Вероятно, она потеряла направление в темноте и удалялась от берега, где застряла в зарослях камыша. Сотрудники и гражданские люди на берегу и на мосту ориентировали меня. Сама женщина, увидев свет фонарика, пыталась пойти навстречу, но не могла двинуться с места", - рассказал он.

Олег помог женщине выбраться на берег. Медики на "скорой" доставили замёрзшую 32-летнюю горожанку в больницу.