Упавшего в уличный туалет годовалого малыша спас десятилетний брат

Годовалый малыш упал в уличный туалет и едва не утонул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Инцидент произошёл в Казыгуртском районе Туркестанской области. Отсутствие мальчика вовремя заметила мама.

Счёт шел на минуты и промедление было невозможно. Вызволить малыша из глубокой зловонной ямы, родители решили с помощью 10-летнего сына.

К его талии привязали крепкую веревку и опустили в септик, а затем подняли двоих детей из выгребной ямы.

Ученика четвёртого класса за героизм наградили благодарственным письмом от областного департамента по чрезвычайным ситуациям.