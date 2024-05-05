Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

Скончался актер Бернард Хилл, сыгравший капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Актёр, сыгравший в оскароносном фильме, а также известный по роли Теодена в трилогии "Властелин колец", скончался утром. Его тело обнаружил агент. Точная причина смерти пока не называется.

Напомним, родился Бернард Хилл в семье шахтеров, но решил связать свою жизнь с искусством. Ради этого он поступил в Манчестерскую политехническую школу драмы, а затем появился на телевидении.

Его карьерный путь начался со второстепенных ролей в "Каторжных работах", а известность среди британских зрителей принесла ему роль Йоссера Хьюза в сериале "Парни из Блэкстаффа". Герой стал настолько популярен, что его фразу "Дайте нам работу" стали использовать возмущенные высокой безработицей во времена правления Маргарет Тэтчер.

Однако настоящая слава его ждала после съемок в фильме "Титаник". Роль капитана корабля сделала артиста известным на весь мир. После выхода кинохита на экраны на уже немолодую звезду посыпались предложения.

Уже в 2002 году Бернард появился в еще одном кассовом фильме — он сыграл Филоса в фильме "Царь скорпионов". А позже появился в роли Теодена в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".