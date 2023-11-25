Умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан"

Ушёл из жизни солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан", Заслуженный артист Казахстана Акжол Меирбеков. Ему было 73 года, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что музыкант скончался после продолжительной болезни.

Акжол Нускабекович Мейрбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентское музыкальное училище, Ташкентский сельскохозяйственный институт.

Впервые участвовал в телеконкурсе "Алло, мы ищем талантов" в Ташкенте и получил приз. Был солистом легендарного ансамбля "Дос-Мукасан", участвовал во всесоюзных, всемирных и международных фестивалях и конкурсах и стал лауреатом.

Позже стал солистом ансамблей "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая. С 1994 по 1996 годы работал директором и художественным руководителем ансамбля "Гульдер". Награждён несколькими медалями.