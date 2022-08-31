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  • Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов
youtube Сегодня, 15:01
265
Фото: youtube

Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов

Ушел из жизни первый министр энергетики и топливных ресурсов Независимого Казахстана Кадыр Байкенов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пост журналиста Олега Червинского в сети Facebook.

"Ушел из жизни первый министр энергетики и топливных ресурсов независимого Казахстана Кадыр Каркабатович Байкенов. Мне посчастливилось несколько раз вести с ним долгие беседы. Итогом этих бесед стали интервью, его воспоминания легли в том числе в основу моей книги "Черная кровь Казахстана", - написал журналист.

10 октября Кадыру Байкенову должно было исполниться 78 лет.

Вот даты его биографии:

  • С 1967 по 1985 годы — инженер-конструктор, начальник цеха, заместитель начальника по производству, заместитель главного инженера, секретарь парткома, заместитель директора по экономике завода тяжелого машиностроения Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения.
  • С 1985 по 1987 годы — секретарь Алма-Атинского обкома компартии Казахстана.
  • С 1987 по 1989 годы — заместитель председателя совета Министров Казахской ССР.
  • С 1989 по 1991 годы — первый секретарь Алма-Атинского горкома Компартии Казахстана и председатель Алма-Атинского горсовета.
  • С 1991 по 1993 годы — заместитель премьер-министра РК.
  • С 1993 по 1994 годы — министр энергетики и топливных ресурсов РК.
  • С 1994 по 1995 годы — председатель Комитета по оборонной промышленности при Кабинете Министров РК.
  • С 1998 по 1999 годы — президент национальной компании ЗАО "Казатомпром".
  • С 1999 года по настоящее время — президент ТОО "Компания "Инвестконсалтинг".
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#Казахстан #государственный деятель #смерть
Сегодня, 15:01
265
Журналист

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