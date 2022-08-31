Умер первый министр энергетики независимого Казахстана Кадыр Байкенов

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Ушел из жизни первый министр энергетики и топливных ресурсов Независимого Казахстана Кадыр Байкенов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пост журналиста Олега Червинского в сети Facebook.

"Ушел из жизни первый министр энергетики и топливных ресурсов независимого Казахстана Кадыр Каркабатович Байкенов. Мне посчастливилось несколько раз вести с ним долгие беседы. Итогом этих бесед стали интервью, его воспоминания легли в том числе в основу моей книги "Черная кровь Казахстана", - написал журналист.

10 октября Кадыру Байкенову должно было исполниться 78 лет.

Вот даты его биографии: