Улицы затопило после проливных дождей в Шымкенте
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
123Фото: gov.kz
Несколько улиц затопило после проливных дождей в Шымкенте. Местные жители жалуются на регулярные потопы улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
"Проезжая часть городских улиц и дворы домов в Шымкенте оказались в воде после затяжного дождя.
Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать", - пишет издание.
Городские службы откачивают воду с улиц.
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