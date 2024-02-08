Улицы затопило после проливных дождей в Шымкенте

Несколько улиц затопило после проливных дождей в Шымкенте. Местные жители жалуются на регулярные потопы улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"Проезжая часть городских улиц и дворы домов в Шымкенте оказались в воде после затяжного дождя. Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать", - пишет издание.

Городские службы откачивают воду с улиц.