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Улицы затопило после проливных дождей в Шымкенте

Сегодня, 11:04
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: gov.kz

Несколько улиц затопило после проливных дождей в Шымкенте. Местные жители жалуются на регулярные потопы улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"Проезжая часть городских улиц и дворы домов в Шымкенте оказались в воде после затяжного дождя.

Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать", - пишет издание.

Городские службы откачивают воду с улиц.

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