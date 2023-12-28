Уголовное дело завели на сотрудника акимата Жамбылской области за служебный подлог

Сотрудник Отдела земельных отношений акимата Байзакского района подозревается в незаконном изменении сведений документов земельных участков сельхоз назначений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

"Выявлены факты совершения работником Отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхоз назначения, площадью 500 га. Кроме того по итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении участков", - сообщили в прокуратуре.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.369 ч.1 (служебный подлог) УК, которое направлено в суд.

Земельные участки площадью свыше 300 га возвращены государству.