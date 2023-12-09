Участок трассы Алматы-Хоргос закрыли из-за метели
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9 декабря с 2:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения "Алматы-Шелек-Хоргос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Алматинской области.
"По сообщению национальной компании "КазАвтоЖол" с 2:00 9-го декабря в связи с ухудшением погодных условий — метели и снега — закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения: "Алматы-Шелек-Хоргос" с 24-го километра (село Отеген батыр) по 254-й километр ( село Айдаорогрлы), — отмечается в сообщении ДЧС региона.
В ведомстве напомнили: РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение о том, что 9 декабря в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами прогнозируют туман и гололёд.
Информация о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации — в мобильном приложении Darmen.
По данным РГП "Казгидромет", в течение предстоящих трёх суток на большей части республики ожидается морозная погода без осадков. На северо-западе Казахстана прогнозируют до -20-37 мороза, а на крайнем севере страны столбик термометра может опуститься до отметки -46 градусов.
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