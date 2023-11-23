Участки в санитарной зоне химического предприятия хотели выдать жителям Жамбылской области

Выдачу земель жителям в санитарной зоне химического предприятия в городе Жанатас предотвратили прокуроры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Установлено, что в 2018 году в план детальной планировки развития города внесены изменения, предусматривающие предоставление местным жителям 61 участков для ИЖС.

"При разработке ПДП не получены согласования уполномоченных органов в области СЭС, ЧС и экологии. В результате эти участки вошли в санитарно-защитную зону предприятия, занимающегося переработкой нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры области, внесенные изменения в ПДП городе Жанатас отменены, в настоящее время местный исполнительный орган ориентирован на предоставление других земельных участков.