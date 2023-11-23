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Участки в санитарной зоне химического предприятия хотели выдать жителям Жамбылской области

Сегодня, 10:39
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: gov.kz

Выдачу земель жителям в санитарной зоне химического предприятия в городе Жанатас предотвратили прокуроры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Установлено, что в 2018 году в план детальной планировки развития города внесены изменения, предусматривающие предоставление местным жителям  61 участков для ИЖС.

"При разработке ПДП не получены согласования уполномоченных органов в области СЭС, ЧС и экологии. В результате эти участки вошли в санитарно-защитную зону предприятия,  занимающегося переработкой нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры области, внесенные изменения в ПДП городе Жанатас отменены, в настоящее время местный исполнительный орган ориентирован на предоставление других земельных участков.

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