У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги

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Более двух тысяч рогов сайги изъяли полицейские в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом дериватов, пресечена сотрудниками УБОП ДП ЗКО и ДКНБ в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер".

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 339-1 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", доставлены пять человек.

По факту начато досудебное расследование.