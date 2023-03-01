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Иллюстративное фото Сегодня, 20:48
65
Сегодня, 20:48
65
Фото: Иллюстративное фото

У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги

Более двух тысяч рогов сайги изъяли полицейские в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом дериватов, пресечена сотрудниками УБОП ДП ЗКО и ДКНБ в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер". 

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 339-1 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", доставлены пять человек.

По факту начато досудебное расследование.

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#сайгаки #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:48
65
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