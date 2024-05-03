У неё была привычка уходить: Бишимбаев объяснил причину частых расставаний с Нукеновой

Выступая в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев объяснил, почему его погибшая супруга всё время от него уходила, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это стало её привычкой - уходить. Эта привычка у неё была до. У неё была привычка уходить. Её уходы были связаны не с нашими ссорами, а с её внутренним психологическим состоянием. Ей было очень тревожно в силу разных обстоятельств, которые известны только ей. Любая мелочь могла её встревожить. Ей хотелось всё время контролировать, где я нахожусь", - сказал подсудимый.

Ранее брат погибшей Айтбек Амангельды на главном судебном разбирательстве сообщил, что за год Салтанат Нукенова уходила от Бишимбаева 8 раз. Также Айтбек Амангельды рассказал о первых ссорах между супругами.

Брат Салтанат Нукеновой рассказал о том, как его сестра познакомилась с Куандыком Бишимбаевым.