"У меня нет своего авто" — министр экологии о себе, смоге и сайгаках

Фото: BaigeNews.kz

Самый молодой министр РК — министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в эксклюзивном интервью BaigeNews.kz рассказала о мерах по снижению CO2, сортировке мусора, Талдыколе, водосбережении и сохранении сайгаков. А также о своем средстве передвижения.

Может ли Казахстан остаться без воды:

"Достаточно сложный вопрос. Смотря, что мы подразумеваем. У нас 44% воды приходит из сопредельных государств. Есть определённая договорная база, есть определённые обязательства с нашей стороны и соседей. По части взаимодействия с нашими соседями по водным ресурсам мы постоянно встречаемся, имеются комиссии, поэтому тут важно понять, что дальнейшее обсуждение должно проходить в рамках тех структур, которые созданы. С КНР у нас начались переговоры именно по вододелению. В целом, есть понимание учитывать необходимость сохранения водных экосистем, поскольку они являются очень важным элементом водного цикла. С другой стороны 56% водных ресурсов происходят внутри нашей страны, и в этой части задача — максимально повысить продуктивность использования воды. То есть с каждой капли воды получать максимум. В этом направлении необходимо усиливать работу..."

О сайгаках:

"Мы не разрешали отстрел (сайгаков). Отстрел подразумевает уголовную ответственность людям, которые могут отстрелить. Отстрелить сайгака — получить реальный уголовный срок в тюрьме. Есть приказ на квоту — это изъятие. Оно не подразумевает отстрел, это изъятие из естественной среды обитания в живом виде. Проводятся исследования: необходимо смотреть, чем сайгаки питаются, насколько меняется их рацион, чем они болеют. Для этого даётся квота на научные исследования. Отстрел Министерство экологии не разрешало".

Интервью целиком смотрите в нашем видео.